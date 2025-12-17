به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گزارش داد: فولادسازان کشور از ابتدای فروردین تا پایان آبان، ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع محصولات زنجیره فولاد صادر کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۸ میلیون و ۹۳۶ هزارتن بود.

از این میزان، ۵ میلیون و ۴۶۸ هزارتن فولاد میانی (شمش اسلب، بیلت و بلوم) به ارزش ۲ میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار بود. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۳ میلیون و ۸۴۰ هزارتن به ارزش یک میلیارد و ۷۹۴ میلیون دلار بود.

همچنین در مدت مذکور، ۳ میلیون و ۱۸ هزارتن انواع محصولات فولادی (تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی، انواع ورق و غیره) به ارزش یک میلیارد و ۴۰۱ میلیون دلار صادر شد.

این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۲ میلیون و ۵۱۹ هزارتن به ارزش یک میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار بود.

تولیدکنندگان کشور طی ۸ ماهه امسال، ۷ میلیون و ۸۹۴ هزار تن (به ارزش ۶۱۶ میلیون دلار) کنسانتره سنگ آهن، ۸ میلیون و ۸۴۶ هزارتن (۷۵۶ میلیون دلار) گندله و یک میلیون و ۴۷۳ هزار تن (۳۴۲ میلیون دلار) آهن اسفنجی صادر کردند که در مقایسه با آمار صادرات مدت مشابه سال گذشته، از نظر «وزنی» به ترتیب ۷۷، ۲۸ و ۱۹ درصد و از نظر «ارزشی» به ترتیب ۹۱، ۳۱ و ۱۳ درصد رشد نشان می‌دهد.