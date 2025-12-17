مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام، گفت: جشنواره روشنای مشرقی در قالب دلنوشته و سفرنامه با موضوع امام رضا (ع) در استان ایلام برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علی هلشی» اظهار کرد: جشنواره روشنای مشرقی با محوریت سفرنامه، دل‌نوشته و خاطره‌نویسی رضوی، در ۲ بخش زیر ۱۷ سال و بالای ۱۷ سال پذیرای آثار علاقه‌مندان است.

وی افزود: شرکت‌کنندگان تا پانزدهم دی‌ماه فرصت دارند؛ تا آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام اضافه کرد: این رویداد فرهنگی به زبان‌های فارسی، کردی، لکی، لری، گویش‌های رایج استان ایلام و همچنین زبان عربی، برگزار می‌شود.

وی از نویسندگان، هنرمندان و صاحبان قلم دعوت کرد؛ تا خاطرات، سفرنامه‌ها و دل‌نوشته‌های خود را برای شرکت در این جشنواره ارسال کنند.

هلشی با بیان این‌که جشنواره روشنای مشرقی از آبان‌ماه آغاز به کار کرده و دبیرخانه آن تا پانزدهم دی‌ماه فعال خواهد بود، تصریح کرد: تاکنون آثار متعددی ارسال شده است و انتظار داریم با استقبال گسترده‌تر اهل قلم و هنرمندان استان و کشور، بتوانیم برنامه‌ای فاخر و درخور نام و منزلت امام رضا (ع) در سطح ملی و بین‌المللی برگزار کنیم.