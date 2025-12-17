به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،روحبخش بیگ زاده فرماندار حیرفت گفت: تاکنون در سطح شهرستان جیرفت ما ۸۰ میلیمتر بارندگی را داشتیم که بیشترین آن مربوط هست به بخش جبال بارز که بیش از ۱۰۰ میلیمتر و در گردنه سربیژن هم ۳۰ سانتی متر برف را داریم.

وی گفت: راه های مواصلاتی جیرفت جال باز است و محور جیرفت ساردوئیه به علت ریزش برف شدید تردد باز هست ولی تردد به کندی صورت می گیرد.

روحبخش از رانندگانی که قصد تردد در این محور را دارند حتما با خودروی مجهز به زنجیر چرخ تردد کنند.

فرماندار جیرفت گفت:با شناسایی نقاط حادثه خیز دستگاه ها ماشین آلات سنگین مستقر شدند تا از ورود هرگونه سیلاب به مناطق شهری روستایی جلوگیری به عمل آورده شود.