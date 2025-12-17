مرمت اضطراری ساباط مسجد تاریخی عبدالخالق، واقع در محله فهادان با هدف حفظ ایمنی و صیانت از بافت تاریخی این منطقه در دستور کار قرار گرفت.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی بررسی‌های کارشناسی و به‌منظور پیشگیری از بروز خطرات احتمالی ، مرمت اضطراری مسجد عبدالخالق در بافت تاریخی یزد آغاز شد .

مرمت ساباط مذکور شامل سبک سازی سقف، بی‌بری، پی بندی و اجرای ستون‌های تقویتی است که با رعایت اصول فنی و ضوابط مرمت بنا‌های تاریخی انجام می‌شود . اجرای این اقدامات نقش مؤثری در افزایش پایداری سازه و حفظ اصالت معماری ساباط خواهد داشت.

محله فهادان به عنوان یکی از ارزشمندترین بافت‌های تاریخی شهر، همواره نیازمند مراقبت و مرمت مستمر است و اجرای این پروژه گامی مهم در راستای حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی این منطقه به شمار می‌رود.

مسجد ملا عبدالخالق مربوط به اتابکان - دوره زند است که در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۶۳۲۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.