هماکنون۲۴۲۶ طرح اشتغالزایی مددجویی تحت نظارت کارشناسان کمیه امداد تربت جام قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان تربت جام گفت: توانمندسازی مددجویان از طریق کارآفرینی و توسعه اشتغال، مسیر اصلی خوداتکایی خانوادههای تحت حمایت است.
رضا جهانپور با اشاره به نظارت بر ۷۹ طرح ایجادشده در امسال افزود: توسعه مشاغل مددجویی و اتصال زنجیره مشاغل خرد به مشاغل بزرگ، نقش مؤثری در پایداری اشتغال و افزایش درآمد مددجویان دارد.
وی ادامه داد: اجرای طرحهای خودکفایی در این مدت، زمینه اشتغال و فعالیت ۲۵۳۷ نفر از مددجویان را فراهم کرده است.
جهانپور با تأکید بر نظارت سه تا پنجساله بر طرحهای خودکفایی گفت: از ابتدای امسال تعداد ۷۹ فقره تسهیلات اشتغال به مبلغ ۷ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان به مددجویان پرداخت شده و کمیته امداد بهمنظور پایدارسازی، توسعه مشاغل و توانمندسازی جامعه هدف، نظارت مستمر بر این طرحها را در دستور کار دارد.
وی در خصوص برنامههای اشتغال مددجویان تحت حمایت افزود: در امسال اجرای نیروگاههای خورشیدی در دستور کار کمیته امداد قرار گرفته است و موفقیت مددجویان کارآفرین علاوه بر تأمین معیشت خانوادهها، موجب تقویت روحیه خودباوری و استقلال اقتصادی در جامعه هدف این نهاد میشود.