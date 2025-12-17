به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان تربت جام گفت: توانمندسازی مددجویان از طریق کارآفرینی و توسعه اشتغال، مسیر اصلی خوداتکایی خانواده‌های تحت حمایت است.

رضا جهان‌پور با اشاره به نظارت بر ۷۹ طرح ایجادشده در امسال افزود: توسعه مشاغل مددجویی و اتصال زنجیره مشاغل خرد به مشاغل بزرگ، نقش مؤثری در پایداری اشتغال و افزایش درآمد مددجویان دارد.

وی ادامه داد: اجرای طرح‌های خودکفایی در این مدت، زمینه اشتغال و فعالیت ۲۵۳۷ نفر از مددجویان را فراهم کرده است.

جهان‌پور با تأکید بر نظارت سه تا پنج‌ساله بر طرح‌های خودکفایی گفت: از ابتدای امسال تعداد ۷۹ فقره تسهیلات اشتغال به مبلغ ۷ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان به مددجویان پرداخت شده و کمیته امداد به‌منظور پایدارسازی، توسعه مشاغل و توانمندسازی جامعه هدف، نظارت مستمر بر این طرح‌ها را در دستور کار دارد.

وی در خصوص برنامه‌های اشتغال مددجویان تحت حمایت افزود: در امسال اجرای نیروگاه‌های خورشیدی در دستور کار کمیته امداد قرار گرفته است و موفقیت مددجویان کارآفرین علاوه بر تأمین معیشت خانواده‌ها، موجب تقویت روحیه خودباوری و استقلال اقتصادی در جامعه هدف این نهاد می‌شود.