اجرای ۴۲ طرح عمرانی در کمالشهر
شهردار کمالشهر گفت: در حال حاضر ۴۲ طرح فعال عمرانی و خدماتی با هدف ایجاد درآمدهای پایدار و ارتقای زیرساختهای شهری در دستور کار قرار دارد.
، اسدی با حضور در صدا و سیمای استان البرز با بیان اینکه بخشی از این طرح ها در حوزه ابنیه و فضاهای خدماتی تعریف شده است به مجری برنامه نگاه مردم گفت: احداث سالن همایش، ساخت سولههای خدماتی، اجرای رمپها، ایستگاههای خدمات شهری و همچنین راهاندازی نخستین سرای محله کمالشهر از جمله مهمترین طرح هاست.
اسدی با اشاره به طرح بازار روز کمالشهر در برنامه نگاه مردم گفت: سوله بازار روز هماکنون در حال احداث است و در پاسخ به مطالبات شهروندان بر اساس نیازسنجیهای انجامشده برنامهریزی شده است.
وی با حضور در سیمای البرز ادامه داد: بر اساس نظرسنجیهای مردمی و رصد میدانی مشکلات شهر، طرح هایی در مناطق مختلف تعریف شده که از جمله آن میتوان به پیشبینی فضای مناسب برای ساماندهی بازار روز در منطقه خرمدشت و در مجاورت ایستگاه آتشنشانی اشاره کرد.
اسدی همچنین از پیشرفت طرح مجتمع آموزشی چندمنظوره در منطقه پیشاهنگی خبر داد و گفت: دو طبقه این مجتمع تکمیل شده و انتظار میرود تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.