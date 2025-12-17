پخش زنده
از نخستین بازارگاه هوشمصنوعی آثار شهدا در اصفهان رونمایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ قائممقام خادمیاران شهدای کشور در آیین اهدای حکم افتخاری خادمیاران شهدای کشور به اصحاب رسانه در اصفهان و موفقیت رویداد ملی شهدا در نگاه نسل نو گفت: این رویداد برای نخستین بار با رویکرد هوش مصنوعی، آثار ارزشمندی در عرصه ایثار و شهادت آفرید.
مهدی حاجیانحسینآبادی افزود: این سکو (پلتفرم) که به زودی رونمایی میشود، نخستین بازارگاه تولید آثار فرهنگی در عرصه ایثار و شهادت با رویکرد هوش مصنوعی است و عملکرد آن مشابه نرم افزارهای بازارگاه است که نهادها و افراد سفارش تولید اثر خود را ثبت کرده و پس از پیشنهاد ارائه شده متخصصان هوش مصنوعی، سفارشدهنده انتخاب خود را نهایی میکند.
وی با تقدیر از نقش خبرنگاران در تبیین و اطلاعرسانی ادامه داد: اهدای حکم خادمیاری افتخاری نشانه اخلاص و نیاز واقعی ما به همراهی رسانهها است.