به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ قائم‌مقام خادمیاران شهدای کشور در آیین اهدای حکم افتخاری خادمیاران شهدای کشور به اصحاب رسانه در اصفهان و موفقیت رویداد ملی شهدا در نگاه نسل نو گفت: این رویداد برای نخستین بار با رویکرد هوش مصنوعی، آثار ارزشمندی در عرصه ایثار و شهادت آفرید.

مهدی حاجیان‌حسین‌آبادی افزود: این سکو (پلتفرم) که به زودی رونمایی می‌شود، نخستین بازارگاه تولید آثار فرهنگی در عرصه ایثار و شهادت با رویکرد هوش مصنوعی است و عملکرد آن مشابه نرم افزار‌های بازارگاه است که نهاد‌ها و افراد سفارش تولید اثر خود را ثبت کرده و پس از پیشنهاد ارائه شده متخصصان هوش مصنوعی، سفارش‌دهنده انتخاب خود را نهایی می‌کند.

وی با تقدیر از نقش خبرنگاران در تبیین و اطلاع‌رسانی ادامه داد: اهدای حکم خادمیاری افتخاری نشانه اخلاص و نیاز واقعی ما به همراهی رسانه‌ها است.