با توجه به قرار گرفتن تربت جام روی گسل زلزله، نظارت جدی نظام مهندسی برتمام مراحل ساخت و ساز در این شهرستان ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرماندارتربت جام با تاکید بر جلوگیری ازساخت وسازهای غیرمجاز گفت: مدیران عضو کارگروه ویژه هماهنگی و برخورد موثر و فوری باتخلفات ساخت وسازهای غیرمجاز یک باربرای همیشه جلوی ساخت وسازهای غیرمجازرا بگیرند تا مردم دچار خسارت نشوند،
حسین اسدی افزود: ضوابط مقررات قانونی درحوزه ساخت و ساز باید صورت پذیرد تا مردم دچار ضرر و زیان و خسارت نشوند و مشکلات برای ادارات ایجاد نگردد.
وی ادامه داد: درخصوص استحکام بنا باید ضوابط و مقررات و بازرسیها به جد انجام گیرد و درصورت نیاز به کلاسهای آموزشی برای ناطران با فوریت برگزار گردد.
اسدی با اشاره به این که برخی مردم از ضوابط وقوانین اطلاع ندارند اضافه کرد: از مجریان قانون انتظار است به هیچ عنوان اجازه ساخت و ساز غیرمجاز را ندهند و هشدارهای لازم ارائه شود تا متخلفین از فرصتها سو استفاده نکنند، شهرداری ها و دهیاران با جدیت جلوی ساخت وساز را بگیرند.