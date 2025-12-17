مراسم گرامیداشت استاد شهید محمد مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه، در دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که با حضور وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، رییس دانشگاه تهران و جمعی از دانشجویان و روحانیون برگزار شد، یاد و خاطره شهید مفتح گرامی داشته شد.

حجت الاسلام محمد هادی مفتح فرزند شهید مفتح در این مراسم با بیان اینکه شهید مفتح نه تنها نماد مقاومت در برابر سیاست‌های جدایی دین و علم بود، گفت: شهید مفتح پیشگام ایجاد پلی میان حوزه و دانشگاه برای حفظ هویت دینی و علمی جامعه ایران بود.

حجت الاسلام مفتح گفت: شهید مفتح در آثار و سخنرانی‌های خود بر ضرورت ارتباط فکری و عملی میان دانشگاهیان و حوزویان تأکید داشت و هشدار می‌داد که جدایی این دو حوزه می‌تواند به انحراف در فهم دین و علم منجر شود.

( احمد عسگری گزارش می دهد )