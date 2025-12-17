به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا نوری قزلجه در حاشیه نشست امروز هیات دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به استفاده از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی گفت: مزارع کشور به‌صورت محصول‌به‌محصول از طریق ماهواره پایش می‌شود و اطلاعات سطح سبز و سطح زیر کشت در سامانه جامع نظارت و الگوی کشت قابل مشاهده است.

وی درباره پایش مزارع کشور با ماهواره‌ها افزود: مزارع کشاورزی به‌صورت دقیق از طریق ماهواره‌ها رصد می‌شوند و این اطلاعات در سامانه‌های مربوطه ثبت و قابل دسترسی است.

وزیر کشاورزی گفت:در خصوص برخی محصولات اساسی از جمله گندم، سیب‌زمینی و پیاز، پایش‌ها به‌صورت محصول‌به‌محصول انجام می‌شود و سطح سبز و سطح زیر کشت این محصولات از طریق تصاویر ماهواره‌ای به‌دقت بررسی و ثبت می‌شود.

غلامرضا نوری قزلجه افزود: اطلاعات حاصل از این پایش‌ها در سامانه جامع نظارت و الگوی کشت قرار دارد و امکان مشاهده و استفاده از این داده‌ها برای برنامه‌ریزی بهتر بخش کشاورزی فراهم شده است.

وی تأکید کرد: استفاده از فناوری‌های نوین، از جمله پایش ماهواره‌ای، نقش مهمی در مدیریت منابع، تنظیم الگوی کشت و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی ایفا می‌کند.