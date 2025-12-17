با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان یزدو جمعی از مسئولان استانی و محلی، عملیات احداث ساختمان جدید پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهری مهردشت آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان یزدو جمعی از مسئولان استانی و محلی، عملیات احداث ساختمان جدید پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهری مهردشت آغاز شد.

این پایگاه در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع ساخته خواهد شد و هزینه اجرای آن بالغ بر شش میلیارد تومان برآورد شده است. تمامی هزینه‌های این پروژه از محل کمک‌های خیّران تأمین می‌شود.

انتظار می‌رود با بهره‌برداری از این مرکز، خدمات فوریت‌های پزشکی به مردم منطقه مهردشت و مناطق همجوار به شکل قابل توجهی ارتقا یابد.

دکتر نوری شادکام در این مراسم با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی، از تلاش‌های مسئولان و خیّران برای ارتقای سلامت جامعه قدردانی کرد.