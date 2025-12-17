به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بیست و ششمین فراخوان پرسش مهر ریاست جمهوری در دبیرستان شبانه روزی دخترانه حضرت زینب شهر چرام همزمان با سراسر کشور با حضور جمعی از مسئولان اجرا شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش چرام در آیین زنگ پرسش مهر گفت: شعار بیست و ششمین فراخوان پرسش مهر سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ (کلوا واشربوا ولاتسرفو) است.

جانی پور افزود: به منظور تقویت روحیه پرسشگری، افزایش انگیزه مطالعه مشارکت دانش آموزان در این فراخوان را ضروری کرده است.

وی با اشاره به اینکه مشارکت دانش آموزان در این طرح راهگشایی برای اقتصاد کشور است از دانش آموزان خواست در این فراخوان شرکت فعال داشته باشند.



