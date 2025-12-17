پخش زنده
فیلم سینمایی «احمد» به کارگردانی امیرعباس ربیعی از ۳ دی در سینماهای سراسر کشور اکران میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکران عمومی فیلم سینمایی «احمد» به کارگردانی امیرعباس ربیعی، تهیهکنندگی حبیب والینژاد و نویسندگی امیرعباس ربیعی و رضا محبینوری با یک هفته تأخیر و در آستانه بیست و دومین سالگرد زلزله بم، از چهارشنبه ۳ دی توسط دفتر پخش بهمنسبز روی پرده سینماهای سراسر کشور میرود.
بدین ترتیب در آستانه نمایش عمومی پوستر رسمی این اثر که طراحی آن برعهده محمد روحالامین بوده است، منتشر شد.
در خلاصه داستان «احمد» که در ژانر حادثهای ساخته شده، آمده است: ساعتی پس از زلزله، احمد کاظمی وارد فرودگاه بم میشود.
فیلم سینمایی «احمد» که برای نخستین بار نقش مؤثر شهید احمد کاظمی را در ۱۸ ساعت ابتدایی زلزله دلخراش بم به تصویر میکشد، در چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر به نمایش درآمد که برنده ۳ سیمرغ بلورین و دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اصلی زن شده است.
تینو صالحی، توماج دانشبهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیلزاده، عماد درویشی، علی صادقیزاده، مریم ماهانی، زهرا مرادیزاده کرمانی، تصنیف حسینی، عرفان سروستانی، مینا شفیعی، سیدمحمد صفوی، آرین اویسی، احمد صمیمی، حسام ایمانی، حامد معالی مهربانی، کامبیز منصف، آرمان متیننیا، فاطمه حسینی، لیلا شیرمحمدی و مجید خوبان بازیگران این فیلم سینمایی هستند.