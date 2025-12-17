فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، از دستگیری ۹ حفار غیرمجاز در شهرستان ساری، خبر داد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ محمد رضا کردان امروز گفت: بنا بر گزارش پایگاه یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان ساری، در پی اخبار‌های واصله از سوی میراث بانان افتخاری مبنی بر حضور افرادی مشکوک در منطقه سورت، بلافاصله ماموران یگان حفاظت به همراه عوامل انتظامی با دستور قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و پس از شناسایی مکان مورد نظر، طی عملیات غافلگیرانه توانستند ابزار و ادوات حفاری کشف و ضبط کنند.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود : در این زمینه ، ۹ نفر با هویت معلوم دستگیر شدند و پرونده به‌منظور سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح قضایی تحویل شد.

وی گفت : طبق قانون، ساخت، خریدوفروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هر گونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی کشور است.

سرهنگ کردان افزود : با هرگونه تبلیغ، خریدوفروش و استفاده از دستگاه فلزیاب که به‌ منظور کشف آثار و اموال تاریخی باشد، برخورد قانونی خواهد شد .