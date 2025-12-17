ایرج شاهی فرماندار رضوانشهر در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته، پروژه «شهرداری هوشمند» را گامی بلند در راستای تحقق «دولت الکترونیک» و «شهر هوشمند» دانست.

وی افزود: «هدف ما این است که با بهره‌گیری از فناوری، ارتباط بین شهروندان و دستگاه‌های اداری را ساده‌تر، سریع‌تر و عادلانه‌تر کنیم و این پروژه تنها یک سامانه نیست، بلکه تغییری در نگرش و روش خدمت‌رسانی است که منجر به افزایش رضایت‌مندی مردم و بهبود فضای ساخت و ساز در شهر خواهد شد.

فرماندار رضوانشهر افزود: شهرداری رضوانشهر با آغاز این حرکت پیشگام، الگویی برای دیگر شهر‌های منطقه خواهد بود و ما متعهدیم از تمامی ظرفیت‌های استانی و محلی برای پشتیبانی و توسعه این زیرساخت حیاتی استفاده کنیم.

کاظم یوسفی رامندی، مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری گیلان، با اشاره به تکالیف قانونی در این حوزه گفت: الکترونیک کردن خدمات شهرداری‌ها و هوشمندسازی امور قابل انجام به صورت غیرحضوری، از تکالیف مهم شهرداری‌هاست و شهرداری رضوانشهر در این زمینه پیشقراول بوده است.

وی با اشاره به اینکه هدف نهایی اجرای این طرح کاهش زمان ارائه خدمات، حذف مراجعات غیرضروری و کاهش هزینه‌های جانبی برای شهروندان است گفت: برای تحقق کامل این امر؛ به روزرسانی نقشه‌های هوایی و نرم‌افزار‌های مالی، شهرسازی و ممیزی املاک ضروری است و طبق برنامه‌ریزی استان، پیش‌بینی می‌شود طی یک دوره یک و نیم تا دو ساله، همه شهرداری‌های استان به سطح کیفی مطلوبی در خدمات الکترونیک دست یابند.

دکتر رضا رسولی، شهردار رضوانشهر، نیز در تشریح جزئیات این طرح گفت: ایجاد شهرداری هوشمند، بستری منصفانه برای رقابت مهندسان و دفاتر مهندسی فراهم می‌کند و از انباشت کار و کاهش کیفیت در حوزه شهرسازی جلوگیری می‌کند، از امروز هر شهروند یا مرجع تخصصی می‌تواند از هر کجای دنیا درخواست خود را در شهرداری رضوانشهر ثبت و پیگیری کند.

شهردار رضوانشهر این پروژه را یک «شروع» و «زیرساخت بنیادین» خواند و ابراز امیدواری کرد که با مشارکت شهروندان و جامعه مهندسی، به فرآیندی پایدار در مسیر توسعه شهری تبدیل شود.

در پایان این آیین، از المان شهر هوشمند رضوانشهر رونمایی شد.

این پروژه نقطه عطفی در مسیر دیجیتال‌سازی خدمات شهری و ارتقای کیفیت زندگی در رضوانشهر محسوب می‌شود.