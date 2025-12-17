پخش زنده
۲۰ میلیون مترمکعب آب در بارندگیهای اخیر به سد سلمان فارسی شهرستان جهرم وارد و ۴۰ درصد این سد پر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛مدیر منابع امور آب شهرستان جهرم از ورود قابل توجه آب به سد سلمان فارسی در پی فعالیت سامانه بارشی اخیر خبر داد و گفت: بر اثر بارشهای روزهای اخیر، تاکنون حدود ۲۰ میلیون مترمکعب آب وارد سد سلمان فارسی جهرم شده است.
حسین تقیخانی افزود: با توجه به تداوم تخلیه آب به داخل سد، پیشبینی میشود این میزان در روزهای آینده حداقل به دو برابر افزایش یابد.
او ادامه داد: همچنین میزان بارش ثبتشده در ایستگاه سد سلمان فارسی به ۱۰۱ میلیمتر رسیده است.
مدیر منابع امور آب شهرستان جهرم بیان کرد: در حال حاضر حجم ورودی آب به سد سلمان فارسی به رقم قابل توجه ۴۳۴ مترمکعب بر ثانیه رسیده است که نشاندهنده تأثیر مثبت این سامانه بارشی بر منابع آبی منطقه و بهبود وضعیت ذخایر سد است.
تقیخانی ادامه داد: وضعیت فعلی مخزن سد سلمان فارسی و حجم آب ذخیرهشده پشت سد سلمان در حال حاضر به حدود ۳۳۵ میلیون مترمکعب رسیده است که نشان میدهد نزدیک به ۴۰ درصد از ظرفیت مخزن سد تاکنون پر شده است.
او اضافه کرد: وضعیت بندهای تغذیه مصنوعی رازقی سرریز شده و بند یوسفآباد در حال آبگیری است که تاکنون سه حوضچه آن آبگیری شده است، همچنین دبی ورودی به بند یوسفآباد حدود ۳ مترمکعب بر ثانیه برآورد میشود.
مدیر منابع امور آب شهرستان جهرم گفت: با توجه به پیشبینی ادامه بارشها و به دلیل اشباع شدن خاک، احتمال طغیان رودخانهها در سامانه بارشی بعدی افزایش مییابد.
تقی خانی گفت: از مردم درخواست میشود از تجمع در حاشیه رودخانهها، آبگیرها و بندهای تغذیه مصنوعی به طور جدی پرهیز و در روزهای آینده از هرگونه تردد غیرضروری خودداری کنند.