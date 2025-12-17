رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌شمالی گفت: هم‌اکنون یکهزار و ۸۰۰ زنبوردار با ۱۴۲ هزار کلونی (کندو) در استان فعالیت دارند که سالانه به طور میانگین حدود سه هزار تن عسل تولید می‌کنند.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد محمدزاده در سومین همایش ملی ژل رویال ایرانی گفت: هم‌اکنون یکهزار و ۸۰۰ زنبوردار با ۱۴۲ هزار کلونی (کندو) در استان فعالیت دارند که سالانه به طور میانگین حدود سه هزار تن عسل و ۲۱۸ کیلوگرم ژل رویال تولید می‌کنند.

وی افزود: توسعه زنجیره ارزش صنعت زنبورداری از اولویت‌های اصلی این سازمان است و تولید فرآورده‌های با ارزشی مانند ژل رویال، راهبردی کلیدی برای خروج از وضعیت تک‌محصولی و افزایش درآمد بهره‌برداران است.

وی خاطر نشان کرد: استان خراسان شمالی با برخورداری از یک میلیون هکتار مراتع و ۴۰۰ هزار هکتار جنگل، یکی از ظرفیت‌های مهم کشور در این عرصه است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌شمالی با بیان لزوم خروج از حالت تک‌محصولی تصریح کرد: ژل رویال که توسط زنبور‌های کارگر تولید می‌شود، یکی از پرخاصیت‌ترین مواد طبیعی است که از دیرباز کاربرد دارویی داشته و امروز باید با به‌کارگیری تکنولوژی در فرآیند تولید، ارزش اقتصادی آن را افزایش دهیم.

محمدزاده در ادامه به چالش خشکسالی اشاره و خاطرنشان کرد: خشکسالی شدید امسال، بخش کشاورزی و زنبورداری را تحت تأثیر قرار داده و فعالان را با دشواری مواجه کرده است.

وی با اشاره به جایگاه استان گفت: خراسان شمالی هم‌اکنون در شاخص تولید عسل رتبه ۱۴، در تعداد کلنی رتبه ۱۷ و در تعداد زنبورستان‌ها رتبه ۱۹ کشور را داراست که نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه برای رشد و ارتقا است.