به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میاندوآب گفت: کاراته‌کاران میاندوآبی با درخشش در مسابقات قهرمانی کشور و جلب نظر سرمربیان تیم ملی، به اردوی بزرگسالان فراخوانده شدند.

امیر محمدیانی افزود: محمدصدرا الهورنی در وزن ۷۵ کیلوگرم و سیدعلی کریمی در وزن منفی ۸۵ کیلوگرم به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند.

محمدیانی تصریح کرد: مرحله بعدی انتخابی تیم ملی روز ۲۹ آذرماه در تهران برگزار می‌شود و در این مرحله، بازیکنانی که از سوی کادر فنی دعوت شده‌اند، با یکدیگر رقابت می‌کنند و نفرات برتر هر وزن به مرحله بعد راه پیدا خواهند کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میاندوآب افزود: در این مرحله، نفرات دعوت‌شده با نفرات دوم و سوم مسابقات قهرمانی کشور مبارزه می‌کنند و در نهایت برترین‌ها به مرحله نهایی اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد که این مرحله در دی ماه برگزار خواهد شد.