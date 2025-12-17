خدابنده مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: باتوجه به سرما و برودت هوا در صورت عدم صرفه جویی و مدیریت در مصرف گاز , شاهد افت فشار و قطعی گاز در برخی مقاطع در استان خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل خدابنده مدیرعامل شرکت گاز استان در جلسه ستاد بحران در شرکت گاز استان گفت: باتوجه به سرما و برودت هوا در صورت عدم صرفه جویی و مدیریت در مصرف گاز , شاهد افت فشار و قطعی گاز در برخی مقاطع در استان خواهیم بود.

هم‌زمان با آغاز فصل سرد سال و باهدف آمادگی کامل برای پایداری جریان گاز، مانور افت فشار و قطع گاز با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل و جمعی از مدیران و مسئولین دستگاه‌های اجرایی استان در شرکت گاز استان اردبیل برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت گاز استان اردبیل، معرفت خدابنده جلودار مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با اعلام این خبر؛ برگزاری این مانور را اقدامی مؤثر با هدف آمادگی شرکت گاز استان اردبیل برای شرایط خاص قطعی گاز مشترکین در اثر افت فشار گاز با محوریت ۳۰، ۵۰ و ۷۰ درصدی و همچنین در جهت افزایش هماهنگی میان شرکت گاز استان و دیگر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با قطعی احتمالی گاز طبیعی در فصل سرد سال دانست.

خدابنده با اشاره به اینکه بیش از ۷۵ درصد سبد انرژی استان را گاز طبیعی تشکیل می‌دهد، عنوان کرد: زندگی مردم با این انرژی پاک عجین شده و ارائه خدمات مستمر به مردم در شرایط بحران و ایجاد اطمینان در توزیع ایمن و پایدار گاز طبیعی را خط قرمز شرکت گاز استان اردبیل برشمرد.

در این مانور، سناریوی قطع گاز به‌طور کامل شبیه‌سازی شده و در بخش نخست مانور تیم‌های تخصصی شرکت گاز استان اردبیل در حوزه‌های بهره‌برداری، اجرای طرح ها، انبار کالا و دیگر واحد‌ها هرکدام به نحوه واکنش سریع در مواقع شبیه سازی شده پرداختند.

در بخش دوم مانور، آقای علیپور مدرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل ضمن تشریح مانور دور میزی برای حاضرین به نحوه واکنش هریک از دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه پرداخته و به ضرورت حفظ آمادگی برای مواجهه با بحران‌ها و برنامه‌ریزی برای حوادث احتمالی و رعایت اصول پدافند غیرعامل را از الزامات حیاتی در حوزه انرژی است.

مانور دور میزی به صورت مباحثه محور است و تمرینی برای شبیه سازی بحران و به چالش کشیدن برنامه‌های عملیاتی و آمادگی واحد‌ها برای مقابله با آن می‌باشد.