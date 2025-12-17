پخش زنده
سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت: در ۲۴ ساعت گذشته استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، زنجان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد تحت تأثیر مخاطرات جوی قرار گرفتند و ۴۵ شعبه جمعیت هلال احمر در قالب عملیات امدادی در ۵۱ نقطه عملیاتی به ارائه خدمات پرداختند.
خالدی با اشاره به میزان خدماترسانی انجامشده افزود: در مجموع ۱۱۷۸ نفر از هموطنان از خدمات امدادی و حمایتی جمعیت هلال احمر بهرهمند شدند. در این بازه زمانی، یک مصدوم در استان آذربایجان شرقی به مراکز درمانی منتقل و یک مصدوم دیگر بهصورت سرپایی درمان شد. همچنین یک عملیات نجات فنی در استان فارس به انجام رسید.
سخنگوی جمعیت هلال احمر ادامه داد: در جریان این حوادث، ۱۱ نفر در استانهای فارس و کرمان اسکان اضطراری داده شدند، ۱۰ نفر به مناطق امن منتقل و ۲۳ مورد تخلیه آب از منازل مسکونی در استانهای فارس و کرمان انجام شد. همچنین ۳۵ دستگاه خودرو گرفتار در برف و یخبندان در استانهای فارس، زنجان و چهارمحال و بختیاری توسط نیروهای امدادی رهاسازی شد.
وی درباره توزیع اقلام امدادی نیز گفت: در این عملیاتها، ۱۲۶ نفر در استانهای فارس و بوشهر اقلام غذایی و ۸۰۳ نفر در استانهای هرمزگان، فارس، کرمان و بوشهر اقلام زیستی دریافت کردند.
خالدی با اشاره به توان عملیاتی بهکارگرفتهشده اظهار داشت: برای پاسخگویی به این حوادث، ۹۰ تیم عملیاتی با بهرهگیری از ۶۱ دستگاه ناوگان ترابری شامل ۱۶ دستگاه آمبولانس، یک خودروی نجات، ۳۰ خودروی کمکدار و ۱۴ خودروی عملیاتی دیگر در مناطق حادثهدیده حضور فعال داشتند.
به گفته سخنگوی جمعیت هلال احمر، در جریان این عملیاتها اقلام امدادی و زیستی شامل ۸۳ تخته پتو، ۹۰۰ کیلوگرم نایلون، ۳۰ بسته غذایی ۷۲ ساعته، ۱۲ قوطی کنسرو، ۴۰ کیلوگرم برنج و ۳۳ کیسه چای بین آسیبدیدگان توزیع شده است.