دوره آموزشی «مداخلات روانشناختی در خودکشی» با حضور کارشناسان سراسر کشور، به مدت سه روز در سنندج آغاز بهکار کرد تا مهارت فعالان حوزه سلامت روان در ارزیابی و مدیریت بحران ارتقا یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، دوره آموزشی مداخلات روانشناختی در خودکشی با حضور کارشناسان و متخصصانی از سراسر کشور در سنندج آغاز شد.
این دوره به مدت سه روز با هدف افزایش توانمندی علمی و مهارتی فعالان حوزه سلامت روان در زمینه ارزیابی خطر خودکشی، مدیریت موقعیتهای بحرانی و مداخلات کوتاهمدت برگزار میشود.
«رسولی» مدیرکل بهزیستی کردستان در حاشیه افتتاح این دوره آموزشی گفت:پدیده خودکشی یکی از مهمترین چالشهای حوزه سلامت روان کشور بهویژه در برخی استانهاست و توانمندسازی کارشناسان در این حوزه، اقدامی ضروری برای مداخله مؤثر و کاهش آسیبهاست.
هدف اصلی این دوره، ارتقای مهارتهای تخصصی روانشناسان، مددکاران و مشاوران است تا در مواجهه با افراد در معرض خطر خودکشی، تشخیص دقیقتر و مداخله علمیتر داشته باشند و بتوانند پیش از وقوع بحران، اقدامات مؤثر انجام دهند.