فرماندار شادگان گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز جهت جلوگیری از رشد غیر اصولی و بی رویه در شهر باید قبل از احداث بنا توسط شهرداری متوقف شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یعقوب مقدم اظهار کرد: رعایت نکردن مسائل شهرسازی و مهندسی توسط مالکان زمین و عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز توسط شهرداری، باعث شده که این موضوع در خیابانها و معابر منطقه و فضای سرانه عمومی تاثیر بگذارد و اصول استاندارد لحاظ نشود.
وی ادامه داد: شهرداری باید از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز و خارج از طرح تفصیلی یا مغایر با طرح تفصیلی جلوگیری کند و با متخلفان برخورد قانونی شود تا شاهد چنین مشکلاتی در سطح شهر نباشیم.
فرماندار شادگان با بیان اینکه هیچ مسئول و کارشناسی حق ندارد به صورت غیرقانونی از ساخت و ساز غیرمجاز حمایت کند گفت: نباید به ساخت و سازهای غیرمجاز، امتیازات آب، برق و گاز داده شود، زیرا این کار کاملا غیرقانونی است.
مقدم بیان کرد: مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها هرگونه ساخت و ساز در داخل حریم شهر نیاز به مجوز از طرف شهرداری دارد و این اداره باید با قاطعیت از ساخت و سازهای بدون پروانه جلوگیری کند.
وی افزود: در کنار این موضوع بدون هیچگونه اغماضی با هر نوع ساخت و ساز غیرمجاز برخورد میشود و طبق هماهنگی لازم با مقام قضایی و نیروی انتظامی، با این اقدام به ویژه در زمینهای با کاربری کشاورزی و فضای سبز برخورد میشود.