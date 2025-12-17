به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ آیت‌الله عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در این دیدارِ صمیمی به اهمیت اصلاح فرهنگِ کار و تعهدِ اجتماعی برای پیشرفت در عرصه‌های مختلف اقتصاد، علم و فناوری تأکید کرد و گفت: اگر می‌خواهیم در این زمینه‌ها پیشرو باشیم، باید احساسِ تعلق به کشور را در همه سطوح تقویت کنیم.

وی همچنین با اشاره به نقش جهاددانشگاهی در این مسیر افزود: جهاددانشگاهی باید در حوزه‌های علوم پیشرفته، فناوری‌های نو و دانش‌های راهبردی نقش مؤثری ایفا کند.

امام جمعه اردبیل همچنین بر ضرورت پیوند بیشتر دانشگاه و صنعت و لزوم مشاهده میدانی دستاورد‌های علمی و فناوری تأکید کرد تا انگیزه و اعتماد به نفس دانشجویان افزایش یابد.

در ادامه حسام رسولی رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل، به معرفی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های این مجموعه پرداخت و نقش دانشجویان در عرصه‌های ملی را حیاتی دانست.

در پایان هم از برگزیدگان طرح‌های علمی و ملی از جمله امیرحسین بهزاد برگزیده طرح سدید، آرزو جعفری دانشجوی دارای تندیس فداکاری، و سعیده وفاخواه و رعنا بکروی کارشناسان برتر کشوری از بانک خون بند ناف رویان تجلیل شد.

همچنین پوستر هفتمین دوره طرح ملی فصل سخن اردبیل با معرفی تألیفی از آیت‌الله عاملی رونمایی شد.