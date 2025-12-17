به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی از فعالیت فردی با هویت معلوم که اقدام به احتکار مقادیر زیادی مواد شوینده در یک انبار واقع در حاشیه شهر کرده بود، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ علی اسدالهی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی و پلیسی و اطمینان از صحت موضوع، با اخذ دستور مقام قضائی و با دعوت از نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی و صنعت، معدن و تجارت به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز با اشاره به نتایج بازرسی از این انبار گفت: در جریان بازدید مشخص شد که انبار مذکور حاوی مقادیر زیادی از انواع مواد شوینده احتکاری است که بنا به نظر کارشناسان، ارزش ریالی این اقلام بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ اسدالهی تصریح کرد: در این راستا، انبار مورد نظر پلمب و یک نفر متهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان اقتصادی خاطرنشان کرد: پدیده احتکار و قاچاق کالا علاوه بر وارد کردن آسیب جدی به اقتصاد کشور، زمینه‌ساز بروز جرایم دیگر در سطح جامعه می‌شود و مقابله با این‌گونه تخلفات، از اولویت‌های اصلی پلیس به شمار می‌رود.