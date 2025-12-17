امروز: -
رزمایش طرح ترافیکی زمستان ۱۴۰۴

رزمایش طرح ترافیکی زمستان ۱۴۰۴ با حضور سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز در دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ - ۱۴:۲۳
برچسب ها: رزمایش ، رزمایش ترافیکی زمستانه ، احمدرضا رادان
