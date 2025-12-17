وزیر آموزش و پرورش با اشاره به طرح تحولی حوزه پرورشی نظام تعلیم و تربیت، گفت: طرح تحول حوزه پرورشی با رویکردی جدید و علمی تهیه شده و مبنای اصلی این طرح تحولی بر «برگشت به مدرسه است» استوار است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کاظمی امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: تقویت فعالیت‌های پرورشی در مدرسه با شعار هر دانش آموز حداقل یک نقش و تقویت تشکل‌های دانش‌آموزی از جمله رویکرد‌های اصلی این طرح تحولی است.



اجرای طرح توزیع شیر در تمامی مدارس ابتدایی کشور

وزیر آموزش و پرورش گفت: توزیع شیر در سطح مدارس یکی از برنامه‌های محوری و مهم این وزارتخانه است که به صورت کامل و صددرصد در حال اجراست.

وی افزود: توزیع شیر مدارس از آغاز سال تحصیلی و به تدریج در استان‌های کشور اجرایی شده و تنها در چند انجام نشده بود.

کاظمی گفت: یکی از این استان‌ها تهران بود، که توزیع شیر در مدارس استان تهران نیز از ابتدای این هفته آغاز شده و اکنون توزیع شیر در مدارس ابتدایی سراسر کشور انجام می‌شود.



برنامه توزیع شیر برای مدارس ابتدایی دولتی در بودجه امسال پیش‌بینی شد و از مهر و همزمان با آغاز سال تحصیلی نیز اجرای آن (مرحله اول) در مدارس ابتدایی ۴ استان کشور به صورت پایلوت آغاز شد.

تعداد وعده‌های توزیع براساس یک برنامه مشخص تعیین شده و قرار است ۷۵ وعده در طول سال باشد و برهمین اساس به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که طرح توزیع شیر در تمامی مدارس ابتدایی دولتی با اولویت مناطق محروم اجرایی شود.