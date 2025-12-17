رئیس کمیسیون تخصصی بازار سرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران و مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تشریح برنامه‌های این کمیسیون به مهمترین برنامه‌های بانک در راستای تسهیل گری تامین مالی بخش تعاون اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیرهوشنگ عصارزاده رئیس کمیسیون تخصصی بازار سرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران و مدیرعامل بانک توسعه تعاون اظهار داشت: این کمیسیون تأمین مالی بنگاه‌های تعاونی را، به ویژه در اشکال جدید و نوین، در دستور کار قرار می‌دهد. وی افزود: ما حداقل حل دو مسئله مهم را در این کمیسیون هدف قرار می‌دهیم و به پیش می بریم که به نتیجه رسیدن آن، دستاوردهای ارزشمندی برای بخش تعاون خواهد داشت.

عصارزاده با تاکید بر اهمیت تعامل دو سویه میان تعاونی ها و بانک توسعه تعاون اذعان داشت: مسئله اول این است که ارتباط ‌بخش تعاون با این بانک که جامعه هدف اصلی آن تعاونی ها است، تقویت شود. ما در حال حاضر با سطح مطلوب و بهینه تعامل شرکت های تعاونی و بانک توسعه تعاون فاصله داریم.

وی ادامه داد: به طور مشخص، انتظار می رود گردش منابع مالی بخش تعاون به میزان حداکثری در بانک توسعه تعاون متمرکز گردد. با برآوردی که کمیسیون از میزان منابع مالی در اختیار تعاونی ها دارد، در حال حاضر سهم بانک توسعه تعاون از این منابع، بسیار کم و ناچیز است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون بیان داشت: افزایش این سهم، یعنی هدایت جریان نقدینگی و منابع بخش تعاون به سمت بانک توسعه تعاون و ارائه خدمات بانکی و تأمین مالی تعاونی‌ها از این محل. این دو لازم و ملزوم یکدیگرند، یعنی گسترش دامنه خدمات بانک توسعه تعاون و افزایش حجم تسهیلات پرداختی به تعاونی‌ها، نیازمند آن است که منابع بخش تعاون جذب بانک شود.

وی خاطر نشان کرد: برای اینکه بتوانیم منابع بخش تعاون را به بانک توسعه تعاون هدایت کنیم و به تبع آن، دامنه خدمات، تسهیلات و اعتبارات بانک به بخش تعاون را گسترش دهیم، باید این رابطه دو سویه را تقویت کنیم.

رئیس کمیسیون تخصصی بازار سرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از این گفتگو بر نقش این کمیسیون در تقویت تعامل و همکاری بانک توسعه تعاون و تعاونی ها تاکید کرد و گفت: سهولت و سرعت در خدمت‌رسانی بانک و طراحی محصولات و خدمات بانکی متناسب با نیازهای مختلف تعاونی‌های بزرگ و ارزشمند کشور، موضوعاتی هستند که از طریق این کمیسیون در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی همچنین گفت: موضوع دوم ارتباط بخش تعاون با سایر ‌نهادهای مالی، بیمه، بازار سرمایه و صندوق های تضمین است. در این حوزه‌ نیز فرصت‌های زیادی برای تعاونی‌ها وجود دارد و ‌بخش تعاون باید هم در این عرصه حضور و نقش پر رنگ تری داشته باشد و هم سهم خود را از فرصت ها و مزیت‌های بازارها و نهادهای مالی، از جمله در روش‌های نوین تأمین مالی، افزایش دهد. این دستور کار دیگری است که در این کمیسیون دنبال خواهد شد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ادامه به اهمیت تقویت باور تعاون اشاره کرد و بیان داشت: در مسیر توسعه بخش تعاون، موضوع بسیار مهمی که همه نقش‌آفرینان و نهادهای موثر باید دنبال کنند، باورپذیر کردن تعاون و جلب اعتماد عمومی به کارآمدی اقتصاد تعاونی است؛ هم در سطح جامعه و هم در سطح حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور.

وی افزود: این اتفاق زمانی به طور مشخص و عینی رخ خواهد داد که الگوهای موفق تعاونی در جامعه شکل بگیرد، پیش چشم مردم باشد و نقش تعاونی‌ها در اقتصاد، ملموس، قابل درک و قابل اندازه‌گیری باشد. این امر کمک شایانی به تقویت باور تعاون و کارکرد الگوی تعاون در اقتصاد کشور می نماید و مسیر توسعه بخش تعاون را هموارتر از قبل خواهد نمود.

وی خاطر نشان کرد: اولویت‌های ما در آینده، تمرکز و توجه هرچه بیشتر به تعاونی‌های دانش‌بنیان، تولیدمحور، اشتغال زا و صادرات گرا خواهد بود.

رئیس کمیسیون تخصصی بازار سرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران تاکید کرد: تعاونی‌های تولیدی و به خصوص آنهایی که اشتغال بیشتری ایجاد می‌کنند، صادرات دارند یا وابستگی به واردات را کاهش می‌دهند و بر پایه دانش، نوآوری و بهره مندی از مزیتهای بومی شده فناوری های نوظهور فعالیت می کنند، باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.

وی با اشاره به اهمیت موضوع نوآوری در بخش تعاون یادآور شد: ما باید بتوانیم با تغییرات پرشتاب فناورانه‌ای که در همه عرصه‌های اقتصادی به ویژه در بانکداری و حوزه تأمین مالی اتفاق می‌افتد، به نحو مناسب خود را تطبیق دهیم و از این فرصت‌ها برای تقویت و توسعه تعاون استفاده کنیم. به هر حال رقابت در عرصه اقتصاد جدی است و تعاونی‌ها برای حضور پایدار و ارزش آفرین در این عرصه، همواره باید توانمند و رقابت‌پذیر باشند.