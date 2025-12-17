به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ، به میزان بارش‌های رخ داده در سطح استان اشاره و اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته به دنبال فعالیت سامانه سرد و بارشی در سطح استان، بارش باران و برف در ایستگاه‌های مختلف ثبت شد.

وی افزود: بیشترین ارتفاع برف از منطقه نیارق شهرستان نمین با ۱۵ سانتی‌متر گزارش شد و همچنین ایستگاه قاسم‌کندی در شهرستان گرمی نیز با ثبت ۱۱ میلی‌متر باران به عنوان پر بارش‌ترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با بیان اینکه سامانه بارشی فعال در استان از قدرت کافی برخوردار نبود، عنوان کرد: شهر‌های مختلف استان از جمله اردبیل، نمین، مشکین‌شهر، گرمی و خلخال بارش‌های ناچیزی را دریافت کردند، اما به توجه به ماهیت سرد سامانه بارشی شهر‌های مذکور سفید پوش شدند.

به گفته کوهی بیشترین مقدار برف در نقاط شهری استان با ۵ سانتی‌متر مربوط به شهر‌های سرعین و نیر است.