ستاد تحول و پیشرفت محلات در قالب طرح شهید حسین سلامی در فرمانداری اصفهان آغاز به‌کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان اصفهان گفت: این طرح با رویکرد مردمی و جهادی برای شناسایی دقیق مسائل و ظرفیت‌های محلات و تسریع در حل مشکلات اجرایی تشکیل شده است.

احمدی افزود: کمیته‌های تخصصی ستاد در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و آسیب‌های اجتماعی شکل گرفته است و با استفاده از نظرات نخبگان، معتمدان محلی و گروه‌های مردمی برنامه‌ریزی هدفمند را دنبال می‌کنند.

وی گفت: محور اصلی این ستاد مشارکت مردم است و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند مطالبات محله‌محور را با هماهنگی کامل پیگیری و اجرایی کنند.

فرماندار اصفهان گفت: اجرای طرح شهید حسین سلامی می‌تواند زمینه‌ساز تحول پایدار، عدالت اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی در محلات شهرستان اصفهان باشد.