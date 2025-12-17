پخش زنده
ستاد تحول و پیشرفت محلات در قالب طرح شهید حسین سلامی در فرمانداری اصفهان آغاز بهکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان اصفهان گفت: این طرح با رویکرد مردمی و جهادی برای شناسایی دقیق مسائل و ظرفیتهای محلات و تسریع در حل مشکلات اجرایی تشکیل شده است.
احمدی افزود: کمیتههای تخصصی ستاد در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و آسیبهای اجتماعی شکل گرفته است و با استفاده از نظرات نخبگان، معتمدان محلی و گروههای مردمی برنامهریزی هدفمند را دنبال میکنند.
وی گفت: محور اصلی این ستاد مشارکت مردم است و دستگاههای اجرایی موظفاند مطالبات محلهمحور را با هماهنگی کامل پیگیری و اجرایی کنند.
فرماندار اصفهان گفت: اجرای طرح شهید حسین سلامی میتواند زمینهساز تحول پایدار، عدالت اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی در محلات شهرستان اصفهان باشد.