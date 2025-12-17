به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده سپاه فتح استان استفاده از ظرفیت‌های قشر‌های مردم و ایجاد دفاتر قرارگاه جها تبیین در ادارات مراکز اموزشی ودانشگاهی و کیفیت بخشی برنامه‌ها را رویکرد قرارگاه استانی جهاد تبیین برشمرد و گفت: در قالب برنامه‌های جهاد تبیین و برای القای دستاورد‌های نظام اسلامی بیش از ۶ هزار دانش آموز با حضور در صنایع بزرگ نفت و گاز خدمات انقلاب را لمس و حس کردند.

سردار مثنوی مقابله با تحریف و دروغ پردازی‌های یاس آلود دشمنان را از دستاورده‌های جهاد تبیین عنوان کرد و افزود: اثر این گفتمان انقلابی را جهانیان در همدلی مردم و حاکمیت در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه دشمن صهیونی و متحدانش دیدند.

فرمانده سپاه فتح استان افزود: به منظور ترویج و عملیاتی کردن سیاست‌های جهاد تبیین قرارگاه‌های قشری جهاد تبیین در همه شهرستان‌های استان تاسیس خواهد شد.

در این نشست نماینده ولی فقیه در استان هم با اشاره به اینکه ملت ایران زیر بارش محتواهای خصمانه و فتنه انگیز و تفرقه افکنانه رسانه‌های دشمنان قرار دارد گفت: در مقابل، اما اقدامات دستگاه‌های متولی در زمینه مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ روانی دشمنان نا کافی است.