به مناسبت روز سرباز از سربازانی که در سال گذشته به دلایلی مانند برگزیده شدن در مسابقات، رعایت نظم سربازی و داشتن روحیه همکاری بالا مشارکت داشتند تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این مراسم فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه سربازی بهترین فرصت برای خودسازی است گفت: سربازی در بهترین زمان جوانی است و افراد می‌توانند مسئولیت پذیری و پذیرش نقش‌های اصلی در زندگی را در اینجا تمرین کنند.

سردار حمید دامغانی افزود: تمام تلاش دشمن بر این است که نسل جوان را از انقلاب دلسرد کند و شما که سربازان جوان این دیار هستید باید با تقویت روحیه وطن دوستی و میهن پرستی توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کنید.