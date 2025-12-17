پخش زنده
کارشناس هواشناسی استان قم گفت: براساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی، استان قم از روز چهارشنبه ۲۶ آذر تا جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ تحت تأثیر سامانه ناپایدار قرار میگیرد که پیامد آن آسمانی ابری و مهآلود، بارش باران در سطح استان و بارش برف در ارتفاعات خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی با اشاره به جزئیات این سامانه گفت: روز چهارشنبه ۲۶ آذر، آسمان قم ابری و مهآلود پیشبینی میشود و در برخی ساعات بارش باران و در ارتفاعات بارش برف رخ خواهد داد. جهت باد شمالغربی و سرعت آن بین ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و بیشینه دمای شهر قم به ۹ درجه میرسد.
وی افزود: پنجشنبه ۲۷ آذر نیز آسمان استان همچنان ابری و مهآلود بوده و در مقاطعی بارش باران و در ارتفاعات بارش برف انتظار میرود. جهت باد غالب، شمالغربی با سرعت حدود ۲۵ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود. در این روز کمینه دما ۴ درجه و بیشینه دما ۷ درجه پیشبینی میشود.
این کارشناس هواشناسی درباره وضعیت جوی روز جمعه ۲۸ آذر عنوان کرد: برای این روز، آسمان نیمهابری تا ابری و مهآلود همراه با وقوع بارشهای پراکنده باران و بارش برف در ارتفاعات محتمل است. باد شمالغربی با سرعت ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت میوزد و دمای هوا در سردترین ساعات به ۳ درجه و در گرمترین ساعات به ۸ درجه خواهد رسید.
به گفته اسماعیلی، در ۲۴ ساعت گذشته دستجرد با دمای منفی ۳ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه و جمکران با دمای ۱۵ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان قم گزارش شده است.
وی با هشدار نسبت به لغزندگی سطح جادهها و کاهش دید افقی در ساعات مهآلود، از شهروندان و بهویژه رانندگان جادهای و زائران خواست ضمن توجه به پیشبینیهای روزانه، تمهیدات لازم را برای تردد در شرایط بارشی و سرد اتخاذ کنند.