به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، داوران هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال ایران به شرح زیر اعلام شد:

پنجشنبه ۲۷ آذرماه- ساعت ۱۶:۰۰

پالایش نفت شازند-گهر زمین سیرجان

وحید سلیمانی-رضا کیانمش- محمد علی آقایی-کامبیز امیری-کامران امیری-ناظر: علیرضا رجبی

گیتی پسند اصفهان-جواد الائمه شهر کرد

محمد شرونی- حمید محمدرضایی- محسن وحدانی-رامین عاشری-محمدرضا علی پور-ناظر: سید صدرالدین موسوی

عرشیا آذربایجان شهر قدس-پالایش نفت اصفهان

فرزین صالح- ارسلان میرزاده-امید ظریفیان-مجید کریمیان-سید ناصر کاظمی- ناظر: یحیی تالاری

فولاد هرمزگان-شهرداری ساوه

حسین امیری- علیرضا حسن زاده- میلاد سعیدی-ستارکدوری-جمال مراد بخش-ناظر: کوروش هاشمی

فولاد زرند ایرانیان-بهشتی سازه گرگان

احسان نعمتی- مرتضی وزیر تبریزی-اسماعیل نعمتی-ایمان سمیعی-مسعود مقتدری- ناظر: علیرضا یگانه

سن ایچ ساوه-مس سونگون ورزقان

علی حفیظی- امیر باقری-مهدی کرد-یوسف رفیع زاده-امیر حسین پنده- ناظر: منوچهر نظری

پردیس قزوین- پالایش نفت بندرعباس

محمدعلی سیاحی-رضا ملکی- محمدرضا سید پور-بهنام اختیاری-مرتضی شریفلو-ناظر: حسین شاهمرادی