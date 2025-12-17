پخش زنده
کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی داوران قضاوت کننده در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، داوران هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال ایران به شرح زیر اعلام شد:
پنجشنبه ۲۷ آذرماه- ساعت ۱۶:۰۰
پالایش نفت شازند-گهر زمین سیرجان
وحید سلیمانی-رضا کیانمش- محمد علی آقایی-کامبیز امیری-کامران امیری-ناظر: علیرضا رجبی
گیتی پسند اصفهان-جواد الائمه شهر کرد
محمد شرونی- حمید محمدرضایی- محسن وحدانی-رامین عاشری-محمدرضا علی پور-ناظر: سید صدرالدین موسوی
عرشیا آذربایجان شهر قدس-پالایش نفت اصفهان
فرزین صالح- ارسلان میرزاده-امید ظریفیان-مجید کریمیان-سید ناصر کاظمی- ناظر: یحیی تالاری
فولاد هرمزگان-شهرداری ساوه
حسین امیری- علیرضا حسن زاده- میلاد سعیدی-ستارکدوری-جمال مراد بخش-ناظر: کوروش هاشمی
فولاد زرند ایرانیان-بهشتی سازه گرگان
احسان نعمتی- مرتضی وزیر تبریزی-اسماعیل نعمتی-ایمان سمیعی-مسعود مقتدری- ناظر: علیرضا یگانه
سن ایچ ساوه-مس سونگون ورزقان
علی حفیظی- امیر باقری-مهدی کرد-یوسف رفیع زاده-امیر حسین پنده- ناظر: منوچهر نظری
پردیس قزوین- پالایش نفت بندرعباس
محمدعلی سیاحی-رضا ملکی- محمدرضا سید پور-بهنام اختیاری-مرتضی شریفلو-ناظر: حسین شاهمرادی