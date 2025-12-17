پخش زنده
نخستین همایش حقوقی با حضور نمایندگان و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی استان کردستان در کتابخانه امام خامنهای برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، همایشی برای نخستین بار با حضور نمایندگان و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی استان کردستان در کتابخانه امام خامنهای سنندج برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مرتبط با مسائل حقوقی دستگاهها مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان حاضر به تبادل نظر درباره چالشها و راهکارهای مشترک پرداختند.
بهمنی، مدیرکل مدیریت عملکرد و بازرسی استانداری کردستان در حاشیه این همایش با اشاره به اهمیت برگزاری چنین نشستهایی گفت: مقرر شد این جلسه بهصورت منظم و ماهانه برگزار شود.
وی افزود: استمرار برگزاری این نشستها میتواند به ایجاد وحدت رویه، کاهش دعاوی حقوقی در دستگاهها و تقویت تبادل نظر و تجربه بین کارشناسان حقوقی استان کمک کند.