به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مجید الهیان رییس کل دادگستری گیلان به همراه معاونان قضایی، با حضور در ملاقات مردمی، ضمن دیدار چهره به چهره با ۱۰۹ مراجعه کننده و شنیدن اظهارات آنان، به درخواست‌ها و مشکلات جمعی از شهروندان رسیدگی و دستورات لازم را برای پیگیری پرونده‌ها صادر کرد.

این شهروندان مشکلاتی از جمله، درخواست تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، مشکلات اجرای احکام، دعاوی ملکی، خانوادگی و حقوقی را با مسئولان در میان گذاشتند.

شهروندان برای دریافت نوبت ملاقات مردمی در دادگستری کل استان می‌توانند در هر ساعت از شبانه روز با شماره ۳۶۶۳-۰۱۳ تماس گرفته و مراحل را طبق راهنمایی تلفنی سامانه انجام دهند، در نهایت نوبت دریافت شده به شماره همراه آنان پیامک خواهد شد.