



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مازاد تجاری چین در ماه گذشته به حدود ۱.۱۸ تریلیون دلار رسیده و نصاب جدیدی در تاریخ تجارت خارجی این کشور به ثبت رسانده است که نشان از قدرت صادراتی پکن در اقتصاد جهانی دارد.

پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ مسیر تازه‌ای را پیش روی اقتصاد این کشور گشود. مازاد تجاری چین در سال ۲۰۲۵ به اوج تاریخی خود رسیده و دستیابی به رقم ۱.۱۸ تریلیون دلار، علاوه بر نشان دادن قدرت صادراتی چین، بازتاب‌دهنده رشد کند واردات این کشور ست.

این وضعیت نشان می دهد که پکن همچنان یکی از بازیگران تعیین‌کننده و اثرگذار در تجارت جهانی باقی مانده است.