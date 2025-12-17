به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فهرست بازیکنان دعوت شده به اردوی آماده سازی تیم‌ ملی شمشیربازی نوجوانان اعلام شد که براساس این فهرست، محمدحسین دهقان نصیری از قم برای نخستین بار در تاریخ این رشته ورزشی، به تیم‌ملی دعوت شده است.

دهقان نصیری در بخش اسلحه در اردوی تیم ملی حضور خواهد داشت.

اردوی انتخابی تیم ملی شمشیربازی از 28 تا 30 آذر به میزبانی سالن خانه شمشیربازی کرمانشاه برپا می شود.