پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره امور عشایر اندیکا از توزیع سهمیه آرد در مناطق عشایری این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یوسف بلدی اظهار کرد: در راستای خدماترسانی به جامعه عشایری، ۳۰ کیسه آرد در منطقه عشایری شیخون برهان عالی شهرستان اندیکا توزیع شد.
وی افزود: در این منطقه حدود ۳۰ خانوار عشایری سکونت دارند که علاوه بر آرد، بستههای غذایی رایگان نیز میان خانوادههای عشایری توزیع شده است.
بلدی با اشاره به شرایط کوچرو بودن عشایر بیان داشت: توزیع سهمیه آرد متناسب با وضعیت کوچ عشایر متغیر بوده و این خدمات بهصورت ماهیانه، منظم و در تمامی مناطق عشایری شهرستان اندیکا انجام میشود.