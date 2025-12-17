به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، علی یرلی کایا وزیر کشور ترکیه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد، این افراد به جرم عضویت در گروه فتو، تلاش برای سازماندهی و احیای این شبکه در ارگان‌های مختلف بازداشت شده‌اند.

به گفته یرلی کایا، این افراد شب گذشته در یک عملیات همزمان در ۳۹ استان از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر آکسارای، اماسیا، انکارا، ایدین، بالیکعسیر، باتمان، بورسا، ادیرنه، الازیق، غازی انتب، حاتای، ازمیر، کارامان، کریک قلعه، کُجاالی، کوتاهیا، مانیسا، مرسین، شانلی اورفا، یوزگات و ... بازداشت شده‌اند.

دولت ترکیه فتح الله گولن و تشکیلاتش را متهم می‌کند که کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ را سازماندهی کرده است.

گولن تا لحظه مرگش (۲۰ اکتبر ۲۰۲۴) ساکن پنسیلوانیای آمریکا بود و دولت اردوغان نتوانست واشنگتن را برای استرداد وی به ترکیه قانع کند.

مقامات این کشور می‌گویند، گروه فتح الله گولن با نفوذ در دستگاه‌های دولتی و امنیتی، زمینه این کودتا را فراهم نموده است، ادعایی که از سوی فتح الله گولن همواره رد شد، وی در پاسخ به این اتهامات می‌گفت نه با این کودتا موافق بوده و نه در آن دست داشته است.

گفتنی است، از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ تاکنون، ده‌ها هزار کارمند دولت از جمله نیرو‌های امنیتی، ارتش، دستگاه قضایی، اساتید دانشگاه و سایر ارگان‌های دولتی بازداشت، اخراج و زندانی شده‌اند.