مدیرکل دفتر شرق آسیا، اقیانوسیه و شبهقاره هند سازمان توسعه تجارت بر اهمیت مسیر چابهار در توسعه روابط اقتصادی ایران و هند تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالساده نیسی در دومین همایش شناخت بازار و فرصتهای تجارت با هند، با تأکید بر اهمیت مسیر چابهار در توسعه روابط اقتصادی ایران و هند گفت: مسیر چابهار نیازمند تقویت دیپلماسی تجاری و پیگیری جدیتر مسائل بازاری و نمایشگاهی است.
مدیرکل دفتر شرق آسیا، اقیانوسیه و شبهقاره هند سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه صادرات کشور به برخی کالاهای سنتی محدود شده است، افزود: در شرایط فعلی، صادرات ما عمدتاً به کالاهای سنتی محدود شده و در حوزه کشاورزی، بهویژه در زمینه مواد غذایی، کمکار کردهایم و حضور در نمایشگاهها میتواند به شناسایی مسیرهای جذب سرمایهگذار کمک کند.
نیسی با اشاره به ظرفیتهای معدنی دو کشور ایران و هند گفت: هر دو کشور در حوزه معدن بسیار قوی هستند و هندوستان نیاز جدی به مواد معدنی ایران دارد، اما بیشتر به خامفروشی و صادرات محدود برخی اقلام بسنده کردهایم. باید بپذیریم که لازم است محصولات با فرآوری بالاتر تولید و صادر شوند.
وی ادامه داد: در حوزه سیمان، سنگ و مصالح ساختمانی نیز ظرفیتهای بسیار خوبی در بازار هند وجود دارد، اما استفاده کافی از این فرصتها نشده است. طبق گزارش سال گذشته، بسیاری از شرکتها و نمایشگاههایی که انتظار میرفت در هند حضور داشته باشند، مشارکت فعالی نداشتند.
وی خاطرنشان کرد: در برخی حوزهها از جمله صنعت پتروشیمی عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشتهایم، اما تمرکز اصلی ما همچنان بر صادرات مواد اولیه است. باید بررسی شود که این مواد اولیه در هند با چه فناوریهایی تبدیل به محصول میشوند و چگونه میتوان همان فناوریها را به داخل کشور منتقل کرد.
نیسی گفت: برنامهریزی برای واردات تجهیزات و جذب سرمایهگذارانی که بتوانند ارزش افزوده بالاتری ایجاد کنند، ضروری است.
وی همچنین افزود: صنعت برق ظرفیت بسیار بالایی دارد، اما همکاری دو کشور در این حوزه چندان قوی نبوده است. البته مشکلات مالی و فاصله بالای نرخ دلار و ریال از جمله موانعی است که باید در نظر گرفته شود.
دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت افزود: لازم است موضوع تأمین مالی بهعنوان یک بحث بینالمللی در هند مطرح شود. در این کشور وامهای مناسبی برای شرکتها وجود دارد و پیگیری این تسهیلات میتواند به شرکتهای ایرانی کمک شایانی کند.
وی همچنین به ظرفیتهای صنعت قطعات خودرو اشاره کرد و گفت: شرکتهای توانمند زیادی در کشور فعال هستند که میتوانند در حوزه قطعات خودرو نقشآفرینی کنند. اگر تجار ملی ما در این حوزه فعالتر شوند، میتوانند کمک مؤثری به اقتصاد کشور داشته باشند.
نیسی گفت: سازمان توسعه تجارت ایران نیز مشوقهایی برای فعالیت در بازار هند در نظر خواهد گرفت و جلساتی با معاونت علمی در زمینه مشوقهای فناوری برگزار میشود.
گفتنی است، همایش «شناخت بازار و فرصتهای تجارت با هند» با حضور فعالان اقتصادی و رایزن بازرگانی هند در ایران امروز در سالن مروارید نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد.