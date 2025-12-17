پخش زنده
شرکت آب و فاضلاب استان خودروی فرماندهی صحنه بحران را بهعنوان یکی از دستاوردهای برتر حوزه مدیریت بحران معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: این خودرو بهطور ویژه برای مدیریت صحنه بحران در صنعت آب و فاضلاب طراحی و تجهیز شده و در زمان وقوع بحران، بلافاصله به محل حادثه اعزام و با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته ارتباطی، دادهها و تصاویر لحظهای از وضعیت را به مرکز مدیریت بحران (فرماندهی) ارسال میکند.
ناصر اکبری افزود: این خودرو همزمان بهعنوان مرکز کنترل تلهمتری عمل کرده و اطلاعات مورد نیاز شبکه آبرسانی را بهصورت لحظهای رصد مینماید.
وی ادامه داد: سامانههای ارتباطی تعبیهشده در خودرو، با دفاتر مدیریتی استان ارتباط برقرار کرده و اطلاعات پایش لحظهای آب را ارسال میکنند.
اکبری مزایای کلیدی این خودرو را برقراری ارتباط پایدار با اتاق فرماندهی مرکزی، ارسال دادههای کمی و کیفی آب به نقاط تعیینشده و قابلیت نصب پنلهای خورشیدی برای تأمین انرژی مورد نیاز عنوان کرد و افزود: این خودرو، گام مؤثری برای افزایش امکان رصد لحظهای شبکههای آبرسانی در برابر بحرانهاست.