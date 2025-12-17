پخش زنده
«برمودا» ویژه شب یلدا و ویژه برنامه «یلدا با ترانه»، از شبکه نسیم پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امسال برنامه «برمودا»، ویژه برنامه شب یلدا شبکه نسیم را برگزار میکند.
برخی از مهمانان یلدایی «برمودا» پس از نزدیک به یک دهه برای نخستین بار است در قاب جعبه جادویی قرار میگیرند.
این برنامه با نویسندگی و اجرای کامران نجفزاده، تهیهکنندگی مهدی مینایی و کارگردانی هادی خفاجی، در سه شب با حضور مهمانانی از جمله منتخبی از چهرههایی که در فصلهای قبلی حضور داشتند پخش میشود.
کریم باقری، حمیدرضا پگاه، بهنوش بختیاری، فرشته کریمی، اصغر نقی زاده، عباس موزون، مهدی دانشمند، علیرضا بدیع، علی کفاشیان، بیوک میرزایی، رسول نجفیان، ناصر فیض، ایرج راد، امید مهدینژاد، مسعود فروتن، محمدرضا حیاتی، محمود معصومی و الهه رضایی، از جمله چهرههای این برنامه هستند که در شبهای جمعه و شنبه ۲۸ و ۲۹ آذر ساعت ۲۱ و یکشنبه ۳۰ آذر ساعت ۱۹، پخش می شود.
«برمودا»، از پرمخاطبترین تاکشوهای تاریخ تلویزیون است و سال گذشته نامزد بهترین تاک شو در جشن حافظ شد.
ویژهبرنامه «یلدا با ترانه»، هم همزمان با آغاز مرحله سوم تولید برنامه «با ترانه»، به مدت سه شب مهمان مخاطبان شبکه نسیم خواهد بود.
«با ترانه» که پس از ضبط در استانهای یزد و اصفهان، حالا به کرمان رسیده است، در قالب این ویژهبرنامه یلدایی، از فضای تاریخی و چشمنواز کاروانسرای وکیل کرمان با مخاطبان شبکه نسیم همراه میشود. این برنامه در سه شب متوالی و به مناسبت شب یلدا پخش می شود و پس از آن، روند عادی ضبط فصل جدید «با ترانه» در کرمان ادامه خواهد داشت.
ویژهبرنامه «یلدا باترانه»، به تهیهکنندگی و اجرای سامان ارسخان تولید شده و میزبان چهرههای شناختهشدهای از حوزههای مختلف هنری، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی است، از جمله حامد همایون، جواد خیابانی، محمد فیلی، رضا ایرانمنش، منوچهر آذری و یدالله شادمانی.
همچنین جمعی از نخبگان و چهرههای شاخص استان کرمان نیز در این برنامه حضور خواهند داشت، از جمله دکتر مهدی رجبعلیپور دانشمند، دکتر گلابزاده ادیب و ایرانشناس، احمد یوسفزاده نویسنده کتاب «آن ۲۳ نفر»، ساناز ایرانمنش قهرمان دوچرخهسواری آسیا و دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان.
«یلدا با ترانه»، در شبهای جمعه و شنبه ۲۸ و ۲۹ آذر ساعت ۱۹ و یکشنبه ۳۰ آذر ساعت ۱۸، از کاروانسرای وکیل کرمان، مهمان خانوادههای ایرانی و مخاطبان شبکه نسیم خواهد بود.