به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره هواشناسی فریدونشهر گفت: بارش برف در فریدونشهر که از شب گذشته به صورت پراکنده آغاز شده همچنان ادامه دارد و تاکنون حدود ۱۰ سانتی متر برف باریده است.

حسین خلجی افزود: پیش بینی می شود بارش ها به صورت متناوب تا اواخر وقت فردا ادامه داشته باشد.

وی گفت: پدیده مه و کولاک از امروز بعدازظهر تا روز جمعه پیش بینی می شود‌.

سعید محمدخانی رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان فریدونشهر هم گفت: به علت بارش برف در گردنه کلوسه، راه ارتباطی ۷ روستای وستگان،دورک،کلوسه،کاهگانک،وزوه،کاهگان علیا و سفلی مسدود شده که با بهتر شدن وضعیت جوی کار بازگشایی آغاز می شود .