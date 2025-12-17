به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان، با توجه به پیش‌بینی‌ها در خصوص وقوع بارندگی و افزایش حجم روان‌آب‌های سطحی در روز‌های پایانی هفته، شرکت آب از شهروندان از شهروندان خواست: به منظور جلوگیری از پس‌زدگی فاضلاب و بروز مشکلات بهداشتی از هدایت آب باران، ناودان‌ها و آب حیاط به داخل شبکه فاضلاب خودداری کرده و در زمان بارندگی شدید، درب فاضلاب را دستکاری یا باز نکنند.

بنا بر توصیه شرکت آب و فاضلاب استان همچنین از ریختن زباله، پلاستیک، مصالح ساختمانی و چربی در شبکه‌های فاضلاب پرهیز کرده و ساکنان واحد‌های طبقه همکف و زیرزمین، دریچه‌های فاضلاب داخل ملک را بررسی و در صورت امکان به دریچه‌های یک‌طرفه مجهز کنند.

روابط‌عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان همچنین از مردم خواست:در صورت مشاهده پس‌زدگی، آب‌گرفتگی یا بازماندن درب چاهک‌ها، موضوع را با سامانه ۱۲۲ اطلاع رسانی کنند.