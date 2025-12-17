به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دادگستری شهرستان جرقویه با اشاره به اهمیت آگاهی عمومی از قوانین اجتماعی گفت: زنگ قانون فرایند حقوقی برای آگاه سازی قشر دانش آموزی و به منظور توجه به مسائل حقوقی دانش آموزان جدای از پرونده‌های حقوقی اعم از عمدی یا سهوی در محیط مدرسه یا جرایمی نظیر توهین و تهدید و افترا در نزاع لفظی بین دانش آموزان است.

سیدحسن علوی نائینی افزود: هدف از اجرای این برنامه ارائه راه حل در خصوص حل مشکلات حقوقی بنا به فهم دانش آموزان در مقاطع دبستان و نوبت اول و نوبت دوم دبیرستان است، که می‌تواند در قالب زنگ قانون به شکل قابل فهم برای مخاطبین کم سن و سال تأییدی بر درستی چنین ابتکاری در دستگاه قضائی باشد.

وی ادامه داد: کارگاه‌های آموزشی و فعالیت‌های مشاوره‌ای فردی و گروهی در حوزه افزایش معلومات حقوقی با همکاری آموزش و پرورش در تمام مدارس شهرستان در طول سال تحصیلی اجرا می‌شود.