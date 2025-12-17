پخش زنده
زنگ قانون در دبیرستان دخترانه نور دانش شهر حسن آباد نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دادگستری شهرستان جرقویه با اشاره به اهمیت آگاهی عمومی از قوانین اجتماعی گفت: زنگ قانون فرایند حقوقی برای آگاه سازی قشر دانش آموزی و به منظور توجه به مسائل حقوقی دانش آموزان جدای از پروندههای حقوقی اعم از عمدی یا سهوی در محیط مدرسه یا جرایمی نظیر توهین و تهدید و افترا در نزاع لفظی بین دانش آموزان است.
سیدحسن علوی نائینی افزود: هدف از اجرای این برنامه ارائه راه حل در خصوص حل مشکلات حقوقی بنا به فهم دانش آموزان در مقاطع دبستان و نوبت اول و نوبت دوم دبیرستان است، که میتواند در قالب زنگ قانون به شکل قابل فهم برای مخاطبین کم سن و سال تأییدی بر درستی چنین ابتکاری در دستگاه قضائی باشد.
وی ادامه داد: کارگاههای آموزشی و فعالیتهای مشاورهای فردی و گروهی در حوزه افزایش معلومات حقوقی با همکاری آموزش و پرورش در تمام مدارس شهرستان در طول سال تحصیلی اجرا میشود.