۴۴ حزب و تشکل سیاسی در استان زنجان فعال هستند و با صدور مجوز برای هشت حزب دیگر، این تعداد به ۵۲ حزب افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری زنجان از فعالیت ۴۴ حزب و تشکل سیاسی در این استان خبر داد و گفت: در صورت تطبیق شرایط هشت حزب دیگر با قوانین و ضوابط، شمار احزاب فعال استان به ۵۲ مورد خواهد رسید.

محمود عباسی افزود: بر اساس این ضوابط، بعضی احزاب که در سطح ملی ثبت شده‌اند، برای فعالیت در استان‌ها نیاز به مجوز جداگانه دارند. این مجوز استانی باید از طریق استانداری و کمیسیون ماده ۱۰ صادر شود.

وی به برگزاری نشست‌های دوره‌ای احزاب استان با مدیران و مسوولان اشاره کرد و ادامه داد: رویکرد ما این است که احزاب محور گفت‌و‌گو‌های استان شوند، در این استان چند نشست برگزار شده و دفتر سیاسی استانداری توانسته است جلسات گفت و گوی احزاب را با کمک همه فرهیختگان سیاسی استان، اعم از اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدال‌گرا با وجود سختی‌ها ادامه دهد.

عباسی اظهار کرد: نیمه دوم سال نیز برنامه‌های متعددی با همکاری اعضای شورای مرکزی خانه احزاب استان پیش‌بینی شده و پس از نشست دبیران احزاب با نمایندگان مجلس که در هفته جاری برگزار شد، نشست‌هایی با فعالان اقتصادی، کشاورزی، رسانه‌ای و همچنین ائمه جمعه نیز برگزار خواهد شد.

وی افزود: پیش از این نیز چند نشست با حضور مدیران کل برخی دستگاه‌های اجرایی با احزاب استان برگزار شده است.

مدیرکل سیاسی استانداری زنجان با تأکید بر ضرورت حمایت از خانه احزاب و اتاق‌های فکر دانشگاهی و کمیسیون‌های تخصصی، خاطرنشان کرد: احزاب را باید در اولویت بگذاریم، چرا که احزاب نماینده منافع استان هستند و این منافع تنها سیاسی نیست، بلکه شامل حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز می‌شود.

عباسی با اشاره به ۲۲ محور اصلی برنامه‌های استان، بر لزوم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های مردمی از جمله احزاب تأکید کرد و گفت: چالش‌های زیست‌محیطی، سلامت غذایی، توسعه اقتصادی، امنیت اجتماعی، فرهنگ و هویت اسلامی و مشارکت حداکثری در انتخابات از اولویت‌های اصلی استان هستند و تلاش ما جلب مشارکت همه اقشار از جمله تشکل‌ها و احزاب و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای حل این چالش‌هاست.