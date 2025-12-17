به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرمست امروز در بازدید از ایستگاه شماره ۳ خط ۲ متروی تبریز با تاکید بر لزوم گسترش حمل‌ونقل عمومی با اولویت تکمیل خط دو متروی تبریز، از پیگیری برای تامین ۴۲۰ میلیون دلاری این طرح از اعتبارات خط اعتباری (فاینانس) خبر داد

استاندار گفت: وظیفه استانداری و شهرداری، تامین مالی و پشتیبانی اجرایی از این طرح بزرگ است و ما از طریق مجاری رسمی دولت، پیگیر تامین مالی پروژه‌های کلان هستیم و انتظار داریم که مدیران مترو هم طبق زمان‌بندی به تعهدات خود عمل کنند.

وی ادامه داد: سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری هم جدیت لازم را دارد تا با تکمیل خط دو مترو، حمل‌ونقل عمومی در مسیر شرق به غرب تبریز روان‌تر و فعال‌تر شود.

سرمست با اشاره به گفت‌وگوی خود با شهروندان در مسیر خط یک مترو گفت: انتظار مردم افزایش ساعات خدمات‌دهی مترو است و تلاش می‌کنیم فرهنگ ترافیکی به نوعی باشد که بتوانیم با ارائه خدمات بیشتر مردم را به استفاده از حمل و نقل عمومی علاقمند کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: طبق تعهد مدیران متروی تبریز مرحله نخست خط دو به طول ۱۰ کیلومتر تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسد و مدیریت ارشد استان در کنار شهرداری تبریز پشتیبانی لازم را در این خصوص خواهد داشت.

متروی تبریز در چشم‌انداز نهایی خود از چهار خط درون‌شهری و یک خط حومه‌ای جمعاً به طول ۱۰۰ کیلومتر تشکیل می‌شود و تکمیل آن، نقش کلیدی در کاهش ترافیک، آلودگی هوا و مصرف سوخت ایفا خواهد کرد.

خط یک متروی تبریز ۱۷ کیلومتر طول و ۱۸ ایستگاه دارد و در حال حاضر روزانه بیش از ۷۰ هزار نفر از خدمات مترو در این مسیر استفاده می‌کنند.

از اواخر فروردین امسال، زمان انتظار مسافران در کل خط یک به‌طور یکپارچه به ۱۵ دقیقه کاهش یافته که ضمن افزایش رضایت مسافران، ظرفیت خدمات‌رسانی مترو را نیز بهبود داده است.

تاکنون برای احداث و بهره‌برداری از خط ۱ متروی تبریز ۷۷۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

خط دو مترو به طول ۲۲.۴ کیلومتر ۲۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و میزان هزینه‌کرد آن تاکنون ۶۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. پیش‌بینی می‌شود بهره‌برداری از فاز نخست این خط به طول ۱۰ کیلومتر تا پایان سال آینده انجام شود.

عملیات اجرایی خط سه به طول ۱۰ کیلومتر با ۱۱ ایستگاه به تازگی شروع شده و خط ۴ نیز به طول ۱۹ کیلومتر با ۲۴ ایستگاه به شکل روسطحی (تراموا) اجرا خواهد شد که مطالعات آن در مراحل پایانی است.