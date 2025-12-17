به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: صبح امروز، چهارشنبه ۲۶ آذر، با وقوع آتش سوزی در یک منزل ویلایی واقع در خیابان خواجه‌ربیع، بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه ۲۹ در محل حاضر شدند و با پیوستن نیرو‌های ایستگاه‌های ۲۱ و ۳۸، عملیات نجات آغاز شد.

حسن نجمی افزود: در جریان این حریق، پدر، مادر و سه فرزند پسر در داخل خانه گرفتار شده بودند که همگی با سوختگی در نواحی دست، پا و صورت توسط آتش‌نشانان از محل خارج شدند.

وی تصریح کرد: این افراد پس از دریافت کمک‌های اولیه، برای درمان به مراکز پزشکی منتقل شدند.

سخنگوی آتش‌نشانی مشهد با بیان اینکه بررسی‌ها برای مشخص شدن علت دقیق این آتش‌سوزی ادامه دارد، به همه خانواده‌ها توصیه کرد که حتماً یک طرح فرار اضطراری ساده داشته باشند و آن را با اعضای خانواده تمرین کنند.

نجمی تاکید کرد: مشخص کردن دو راه خروج و یک نقطه تجمع امن خارج از خانه، می‌تواند در دقایق اولیه یک آتش‌سوزی، جان افراد را نجات دهد.