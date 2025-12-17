در جلسه شورای اداری شهرستان لنجان، مسئولان بر تقویت زیرساخت‌های بهداشتی، توسعه گردشگری و حمایت از کشاورزی سنتی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اکبر پولادی نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس با اشاره به کمبود منابع آبی گفت: با توجه به محدودیت آب، باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای کشاورزی سنتی داشته باشیم، همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف هستند برای حل مشکلات مردم تلاش کنند و بازار نیز باید با نظارت دقیق، به وضعیت معیشتی مردم پاسخ دهد.

علیرضا بصیری فرماندار شهرستان لنجان نیز در این جلسه بر توزیع متوازن خدمات در شهرها و روستاها تأکید کرد و افزود: مدیران شهرستان باید شرایطی فراهم کنند که همه مردم خدمات یکسان دریافت کنند و رفت و آمدها به حداقل برسد. حل مشکلات مردم همچون گذشته در دستور کار مسئولان قرار دارد.

وی با اشاره به توسعه گردشگری گفت: دفتر جذب سرمایه‌گذاری در فرمانداری ایجاد شده تا سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری به‌ویژه در باغبهادران تقویت شود. هدف ما تبدیل لنجان از شهرستان صنعتی به یک شهرستان صنعتی و گردشگری سبز است.

فرماندار لنجان همچنین بر افزایش کنترل بازار، ارتباط ویژه جهاد کشاورزی با دامداران و پیگیری فرهنگ‌سازی پزشک خانواده و خودمراقبتی در سطح شهرستان تأکید کرد.