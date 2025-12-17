حجت الاسلام امیری فر گفت : رسول اکرم صلی الله علیه، بالاتر از هر خیر و خوبی یک خوبی دیگر را قابل تصور برشمردند به جز توفیق شهادت که توفیقی بالاتر از آن نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان در آیین تشییع پیکر شهید "هادی پور" در فهرج، با اهداء سلام و تبریک و تسلیت به خانواده‌های شهدای فهرج به ویژه خانواده شهید اخیر انتظامی گفت: این همرزم عزیزمان همچون نامش "سعید" و عاقبت به خیر شد.

وی، شهادت را یک مدال و مرگ تاجرانه و لایق افراد شایسته برشمرد و گفت: خوش به حال خانواده شهدا که داغ جوان دیدند، اما به توفیق شفاعت از سوی فرزند شهید خود نائل آمدند.

حجت الاسلام امیری فر بیان کرد: در روایات متعدد آمده است هر کس خانواده شهدا را شاد کند رضایت خداوند را جلب کرده است و چه بسیار هستند عزیزانی در فراجا که با آرزوی شهادت زندگی و اجرای ماموریت می‌کنند.